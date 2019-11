“De Rossi rinnova: vestirà la maglia del Boca Juniors fino al 2021”

Buenos Aires – Daniele De Rossi ha prolungato il suo contratto con il Boca Juniors fino al 2021. L’indiscrezione è del giornale sportivo argentino ‘Olé’. Il 36enne centrocampista romano ha deciso quindi di restare in Argentina più a lungo nonostante gli alti e bassi di questa prima parte di stagione legati agli infortuni. De Rossi non gioca da oltre due mesi ma il suo ritorno in campo dovrebbe avvenire a breve.

(Il Faro online)