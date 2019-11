Fiumicino, Caroccia: “Approvati interventi importanti in molte scuole del Comune”

Fiumicino – “Oggi in Giunta sono state approvate quattro delibere per importanti interventi in molte scuole del Comune“. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Nello specifico – spiega l’assessore – saranno demolite e rifatte completamente le due tettoie della scuola di Granaretto, che avevano una pendenza sbagliata e stavano causando problemi all’istituto. L’operazione avrà un costo di circa 280 mila euro”.

“Un intervento importante – prosegue – anche sul plesso scolastico Rodano/Segré, dove sarà rifatta completamente la facciata, ora scrostata, è in fase di costruzione all’esterno una nuova palestra e nell’attuale saranno invece ricavate quattro aule, un laboratorio e una segreteria per i professori. Interventi per un ammontare di 800 mila euro”.

“Alla scuola Colombo in via dell’Ippocampo – aggiunge Caroccia – un istituto con oltre 40 anni, saranno rifatti infissi, finestre, impianto elettrico e antincendio, bagni, esterni, tinteggiatura e ammodernamento dell’ingresso, sempre per un ammontare di circa 800 mila euro”.

“Infine – conclude l’assessore ai Lavori pubblici – proseguono gli interventi per la messa a norma dei sistemi antincendio, già avviati in molti istituti, e che questa volta riguarderanno l’asilo nido L’allegro ranocchio, la scuola Rita Levi Montalcini di Tragliatella e la scuola media Porto Romano”.