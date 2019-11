Fiumicino, De Vecchis a sostegno della raccolta fondi per acquistare il ‘Sesterzio dell’Imperatore’

Fiumicino – “Sostengo convintamente la raccolta fondi organizzata dalla Pro Loco di Fiumicino per acquistare il ‘Sesterzio dell’Imperatore’, che raffigura il porto di Traiano di epoca romana, vera perla del nostro territorio”.

Cosi il senatore della Lega William De Vecchis, vicepresidente della commissione Cultura di Palazzo Madama. “Non possiamo permetterci di lasciare nelle mani di privati più interessati a facili guadagni che alla nostra storia ed alla nostra tradizione o a fondazioni senza seguito territoriale, quello che rappresenta il cuore della nostra comunità.

Come già ebbi modo di evidenziare in passato, per poter consentire a Fiumicino ed alla sua area un rilancio complessivo, è necessario insistere sulla rivalutazione del suo patrimonio architettonico e sui numerosi beni culturali individuati nel nostro territorio”.

“Solo così potremmo assicurare una sicura collocazione di Fiumicino nel mondo culturale della Regione che ne sottolinei la sua unicità al posto di una omologazione priva di nota con Roma e le sue ricchezze architettoniche”.

(Il Faro online)