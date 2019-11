Fiumicino – “Dopo le mareggiate dei giorni scorsi, la situazione delle coste di Focene nord e Fregene sud è drasticamente peggiorata. Anche a Isola Sacra e Fiumicino abbiamo riportato danni. Per questo, nella seduta di Giunta che si è conclusa poco fa, abbiamo approvato una delibera con cui chiediamo alla Regione che riconosca lo stato di calamità naturale“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Ormai siamo in emergenza e in emergenza dobbiamo agire – spiega il sindaco -. Sono andato ieri pomeriggio e questa mattina a verificare la situazione ed è già grave. Per la prossima notte, inoltre, è prevista una nuova mareggiata”.

“Ora bisogna censire con attenzione i danni causati dalla mareggiata che ha aggravato quelli già prodotti dall’erosione – spiega il sindaco – e fare una prima stima. Bisognerà anche verificare le situazioni di pericolo”.

“La delibera approvata oggi, visti i danni alle attività che operano sul nostro litorale, incluso quello di Fiumicino – prosegue Montino – chiede anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza con interventi straordinari dello Stato per far fronte alla grave situazione che oggettivamente si è creata”.

“Ho preso atto, con favore, della disponibilità già manifestata dall’assessore regionale Alessandri nei giorni scorsi – conclude il sindaco – a prevedere interventi di emergenza e dare tempi certi a interventi strutturali. Conto di incontrare l’assessore a breve per concordare insieme il da farsi”.

(Il Faro online)