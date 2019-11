Il Torrino C5 torna alla vittoria, Atletico 2000 sconfitto 9-2

Roma – Tornano i 3 punti in casa Torrino: al TSC la squadra di Corsaletti vince 9-2 con l’Atletico 2000. Poker di Biraschi, doppietta per De Rossi, in gol anche Fiorito, Mazzotti e Baldanza.

Dopo la sconfitta maturata nell’ultima gara il Torrino C5 ritorna alla vittoria: i verdeblu battono al TSC per 9-2 l’Atletico 2000 e salgono a quota 14 punti in classifica.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio con la rete di Ripari, che chiude una bella triangolazione con Merli e batte con il destro Corsetti per lo 0-1. Il Torrino inizia poi a macinare gioco: dopo un’occasione capitata sui piedi di Biraschi, è Fiorito, da posizione defilata, a trovare il gol del pareggio. Sono quattro minuti di fuoco: neanche 60 secondi dopo Mazzotti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, firma la rete del sorpasso. Passano altri due minuti e David De Rossi, dal dischetto del tiro libero, è freddissimo e con il suo sinistro batte Abo per il 3-1. Neanche il tempo di esultare e il Torrino allunga ulteriormente con Biraschi che, messo in porta da uno splendido assist di De Rossi, scarica in rete con il destro il 4-1 con cui termina la prima frazione di gioco.

Fin dai primi minuti della ripresa l’Atletico 2000 inserisce il portiere di movimento per cercare di recuperare lo svantaggio, ma la mossa non porta i frutti sperati. Su un tiro di Roca Biraschi è bravissimo a fare muro, superare il capitano degli ospiti in velocità e a depositare in rete il gol del 5-1. Poco dopo Corsetti, già ammonito, rimedia la seconda ammonizione con una decisione che lascia perplessi tutti. Gli ospiti beneficiano di un calcio di rigore generoso che Merli realizza, battendo il nuovo entrato Biondani. La squadra di Corsaletti non si scompone e, dopo aver sfiorato la sesta rete con Mazzotti, torna avanti di quattro lunghezze grazie ad un calcio di punizione di Biraschi, che piega le mani di Abo. Poco dopo lo stesso Biraschi cala il poker: il classe 98 addomestica con il petto un rilancio di Preto, e con il destro al volo realizza dalla propria metà campo il 7-2.

Nei minuti finali il Torrino arrotonda ulteriormente il risultato con le conclusioni dalla lunga distanza di Baldanza e De Rossi, molto bravi a trovare la via della rete nonostante la porta sguarnita per la presenza in campo del portiere di movimento.

Vittoria importante per il Torrino, che ritrova i tre punti dopo un periodo nero: la squadra di Corsaletti vince la partita con merito, e sale a quota 14 punti in classifica. Sabato prossimo i verdeblu sfideranno la corazzata Atltetico Grande Impero sul parquet del ToLive.

Serie C1 – Girone A – 9a Giornata

Torrino C5 – Atletico 2000 9-2 (p.t. 4-1)

Torrino C5: Biondani, Mazzotti, Fortini, Fiorito, Corsetti, Legnante, Baldanza, Cucunato, De Rossi, Preto (C), Odorisio, Biraschi. All. Corsaletti.

Atletico 2000: Croce, Cellanetti, Merli, Dragonetti, Lo Giudice, Baciorri, Ripari, Roca, Catapano, Censi, Mercoli, Abo.

Marcatori: nel p.t. Ripari (A), Fiorito (T), Mazzotti (T), De Rossi (T), Biraschi (T); nel s.t. Biraschi (T), Merli (A), Biraschi (T), Biraschi (T), Baldanza (T), De Rossi (T).

Arbitri: Sebastian Colletta (Ostia Lido); Fabio Ricter (Roma 1).

Ufficio stampa Torrino C5

(Il Faro on line)