Il viaggio più bello? Il giro del mondo in treno: 4 continenti in 56 giorni

Il ticket “Around the World by Rail” offre l’opportunità di scoprire 14 Paesi e oltre 20 città rigorosamente a bordo di un vagone. Un viaggio epico che include alcuni dei più leggendari passaggi ferroviari, come la Transiberiana per Ulan Bator, in Mongolia.

Ecco l’itinerario, cosa è incluso nel pacchetto e il costo del biglietto

Da Sydney ad Adelaide e Perth: il leggendario treno Indian Pacific attraversa il quinto continente, da costa a costa, e collega l’Oceano Pacifico con quello Indiano.

Tutti in carrozza, si parte! C’è qualcosa di misterioso e un po’ romantico nell’idea di fare il giro del mondo in treno. A differenza dell’aereo, il viaggio in treno richiede tempo e permette ai viaggiatori di gustarsi lo spostamento tanto quanto la meta.

Railbookers, un’agenzia britannica specializzata in viaggi in treno, ha annunciato l’ultima avventura ferroviaria: un viaggio di 56 giorni attraverso 4 continenti, 5 parchi nazionali e oltre 20 splendide città.

Il pacchetto “Around the World by Rail” porterà i passeggeri in luoghi iconici come la Piazza Rossa di Mosca; il Grand Canyon e il Parco nazionale di Zion negli Usa; la Grande Muraglia e l‘esercito di terracotta a Xi’an in Cina.

Il Bernina Express in Svizzera

Le tappe: Londra, Ginevra, Roma, Venezia, Vienna, Praga, Amburgo, Copenhagen, Stoccolma, Helsinki, Mosca, Pechino, Xian, Hong Kong, Perth, Sydney, Los Angeles, Chicago, New York City. Per tutti i viaggiatori che desiderano esplorare il mondo in treno, un sogno che diventa realtà.

L’itinerario

Nel ticket sono compresi diversi giri turistici; trasferimenti in traghetto e auto; 51 pasti tra colazioni, pranzi e cene; 42 pernottamenti in hotel (gli altri sono già inclusi in treno); una notte in una tradizionale yurta in Mongolia; accessi salta-fila per musei e attrazioni. La partenza e l’arrivo sono previsti da Londra (per i viaggiatori europei) ma è possibile concordare modifiche in base alle proprie esigenze: si potrà anche salire a bordo in una delle due tappe italiane, Roma e Venezia.

La mitica Transiberiana attraversa l’Europa orientale e l’Asia settentrionale

Quanto costa? Il prezzo del biglietto parte da 17.400 euro a persona, ovvero circa 320 euro al giorno. Non include i 3 voli necessari per passare da Hong Kong a Perth, da Sydney a Los Angeles e da New York a Londra. “Per molti viaggiatori ci vuole una vita intera per vivere un viaggio come questo” – dicono da Railbookers. Che sottolineano: “Per catturare veramente l’essenza di una destinazione e dei suoi diversi paesaggi, nulla batte il viaggio in treno”.

Il treno di lusso Venice-Simplon-Orient-Express

L’itinerario: come dicevamo, si parte da Londra, in Eurostar, e si procede verso sud: Francia e Italia. Poi si risale in Austria e Germania, approdando in Danimarca e Finlandia. Il viaggio continua poi verso Russia, Mongolia, Cina, Hong Kong e Australia. Una volta raggiunta Sydney ci si trasferirà a Los Angeles, da dove inizierà la traversata continentale fino a New York. Da qui, infine, si prenderà un volo per rientrare a Londra.