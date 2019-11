Maltempo, Federbalneari: “Sul litorale romano danni per oltre 1 milione di euro”

Roma – Dopo la straordinaria ondata di maltempo che ha colpito il litorale laziale, Federbalneari Litorale Nord ha avviato una prima ricognizione dei danni. Le aree più colpite sono quelle di Civitavecchia e Santa Marinella dove si contano 50 strutture danneggiate, alcune delle quali distrutte, ma sono decine di danneggiamenti alle strutture di tutta la costa.

“Da una prima e provvisoria stima temiamo che i danni supereranno, complessivamente, il milione di euro – dichiara il Presidente di Federbalneari Litorale, Marco Maurelli – la situazione è talmente grave che abbiamo chiesto alla Regione Lazio di avviare l’iter per lo stato di calamità naturale e stiamo lavorando, di concerto con i nostri associati, per chiedere allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni la sospensione del pagamento del canone demaniale”.

“Dalle prime verifiche abbiamo calcolato danni che vanno da un minimo di 10 ad un massimo di 30 mila euro a struttura: è evidente, quindi, come le imprese balneari siano state messe in ginocchio ed abbiamo la necessità del sostegno economico previsto nelle procedure afferenti lo stato di calamità naturale” sottolinea Maurelli.

Il maltempo e le conseguenti mareggiate degli ultimi giorni inaspriscono una situazione già difficile in tutto il litorale che non solo non riesce più ad assorbire i fenomeni, seppur straordinari, come quelli dei giorni scorsi ma necessita urgentemente di un piano di intervento strutturale volto ad individuare azioni concrete e avviare serie politiche di contrasto all’erosione che attenuino decisamente questi fenomeni”.

(Il Faro online)