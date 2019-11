Obstacle Course Racing, nel K1 degli Italiani vince Sara Porri

Pomezia – E’ stata Sara Porri a vincere il Campionato Italiano K1 Obstacle Course Racing e gli ostacoli non hanno fermato la neocampionessa italiana di Civitavecchia. Con un bottino di 380 punti è salita in cima alla classifica ed ha ricevuto il suo riconoscimento.

Lo scorso 9 novembre presso l’Hotel Selene di Pomezia, durante la riunione della Direzione Nazionale dell’Ente di Promozione Sportiva Endas, l’atleta laziale è stata premiata con la medaglia d’oro italiana. Una sfida vinta per lei nel Challenge 2019. Ostacoli, sudore e corsa. Alla fine Sara ha gioito con soddisfazione.

La classifica maschile è stata vinta da Gianluca Chierchiè con 490 punti pieni. Lorenzo Berni si è messo l’argento al collo, mentre sul terzo gradino è salito Andrea Riva.

Alle spalle di Sara si è piazzata invece Belinda Casavecchia e subito dopo è arrivata Romina Di Padova.

A questo link risultati e classifiche: https://www.instructoritalia.com/k1-ocr-challenge-2019/

(Il Faro on line)