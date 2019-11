Tarquinia, al via gli eventi per la Giornata Nazionale dell’Albero

Tarquinia – “Siamo pronti per il lancio dell’evento della ‘Giornata Nazionale degli Alberi‘, che si terrà il 21, il 23 e il 24 novembre presso l’area del ‘Bosco urbano di Tarquinia’, nella zona artigianale, in via Scorticagatti, in località Tartaglia”, si legge in una nota diffusa da “Gli Amici del Bosco urbano di Tarquinia”.

“Per quest’anno, l’evento – proseguono – si dividerà su tre giorni, per consentire a tutti i cittadini di partecipare in base alla propria disponibilità di tempo: Il 21 novembre, dalle 15.00 alle 17.00, ci sarà la manutenzione, con la pulizia e sfalcio del bosco. Il 23 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ci dedicheremo ad un evento importante, l’inaugurazione delle panchine gialle contro il bullismo e il cyberbullismo. Il 24 novembre invece si svolgerà la giornata alla condivisione del bosco e alla convivialità, il programma prevede alle ore 9.30 l’incontro al bosco, alle 10.30 la piantumazione delle piante nuove, la descrizione del bosco urbano come impegno sociale e ambientale, inoltre dedicheremo un momento alla narrazione del bosco nelle favole, alla benedizione del bosco e per finire una bella bruschettata con l’olio nuovo di Tarquinia e il vino novello”.

“L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Tarquinia. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a queste giornate dedicate al bosco urbano, per dare il giusto valore ad un raro esempio di recupero ambientale e di lavoro di gruppo, di volontariato ai fini naturalistici e sociali”, concludono.

(Il Faro online)