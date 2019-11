Anzio, la proposta per la Vignarola raccoglie consensi

Anzio – “Straordinaria partecipazione per la presentazione della proposta per la Vignarola domenica mattina al Caffè dei Platani. Nonostante il mal tempo e lo spostamento del luogo dell’iniziativa, un centinaio di cittadini sono venuti per partecipare ad un momento molto importante per la nostra città, tra questi alcuni membri dell’associazione studentesca “Rete degli Studenti Medi” che si è unita al Comitato”. Lo afferma una nota del Comitato per la tutela del verde della Vignarola.

“Come sottolineato dal Consigliere Brignone, che ha moderato l’iniziativa – prosegue la nota – , si passa da una fase di lotta per difendere l’area ad una fase propositiva per valorizzarla oltreché difenderla.

La proposta, lo ricordiamo, consiste nell’estensione del perimetro della riserva regionale di Tor Caldara ai 60 ettari destinati a verde pubblico dell’adiacente Vignarola (non va ad intaccare, quindi, i 10 ettari edificabili da piano regolatore).

Poche settimane fa la proposta è stata protocollata in Regione dal Consigliere Ognibene (leggi qui) e sta trovando convergenze sempre più larghe. Non solo il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sostengono l’iniziativa come espresso dalle consigliere comunali Giannino e Russo, ma anche il centro destra, stando alle parole del Sindaco intervenuto durante l’iniziativa, dovrebbe appoggiare questa proposta.

La proposta, lo sottolineiamo, essendo tale deve ancora seguire tutti gli iter istituzionali: passaggio in commissione e poi in consiglio regionale per essere approvata come Legge. Nell’arco dei prossimi mesi quindi ci sarà ulteriore spazio per modifiche e confronti, ma abbiamo voluto avviare da subito un dialogo con la città.

Il Comitato, infine, tramite il circolo locale di Legambiente sta lavorando sulla proposta dell’estensione della riserva regionale anche a mare”.