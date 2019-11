Basket Serapo 85′ sprecona, Ciampino porta a casa la vittoria

Gaeta – Non è bastata una buona Basket Serapo 85′ per più di 25 minuti per avere la meglio della Nova Bk Ciampino che si aggiudica il match, valevole come recupero della seconda giornata, con il punteggio di 69-60.

Finale che non rende ciò che, in realtà, è stata la gara, giocata bene dai ragazzi di coach Cianciaruso che si portavano addirittura avanti di dieci lunghezze all’inizio del terzo quarto, seppur con qualche problema di troppo a rimbalzo, grazie ad un’ottima organizzazione difensiva che ovviava ad un’altra serata negativa al tiro.

L’opportunità, non raccolta, di chiudere il match è stata letale nel prosieguo della gara, visto che la squadra di casa, che ringrazia dei numerosi match point sprecati dai biancoverdi, ritorna prima in partita, per poi allungare nel finale, in cui la squadra Gaetana perde anche di convinzione.

Nova Bk Ciampino – Basket Serapo 69-60 (17-15;35-28;48-45).

Nova Bk Ciampino: Bucchione, Cellitti, Franceschini 6, Sciaudone 6, Gabrilelli n.e., Gaska 12, Gori 5, Pretto 14, Biondi n.e., Vallario 2, Ciambrone 24. Coach: Bucci.

Basket Serapo: Valente L. 8, Richotti 5, Norbedo 11, Scampone 13, Antetomaso M.10, Valente F. 8, Di Dia 4, Antetonaso J., Lanisto n.e. Coach: Cianciaruso; Ass: Parrotta.

(Il Faro on line)