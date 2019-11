Caporalato, giro di vite della Polizia di Stato nelle campagne di Latina

Latina – Nella mattinata odierna personale della Questura di Latina ha realizzato una serie di controlli in tema di “Caporalato” e sfruttamento dei braccianti agricoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina.

In particolare è stata controllata un’azienda orto floro vivaistica ubicata a Latina. L’operazione è scattata alle ore 6 di questa mattina, l’azienda è stata circondata da circa 50 poliziotti che si sono addentrati nei campi e nelle serre di coltivazione.

Nella circostanza insieme ad alcuni italiani sono stati portati in Questura 84 braccianti agricoli, di origine indiana e magrebina, che stavano lavorando presso le serre in precarie condizioni di sicurezza, in assenza di qualsiasi tipo di dispositivo di protezione individuale.

Per ognuno di loro è stata attentamente vagliata la posizione sul territorio nazionale, risultata regolare per tutti. E’ tuttora in corso la valutazione della loro posizione lavorativa e del rispetto delle prescritte misure di protezione.

Gli accertamenti svolti finora hanno consentito di individuare responsabilità penali a carico dei titolari dell’azienda e di alcuni soggetti addetti al trasporto e al controllo dei lavoratori. Il tutto è al vaglio della locale Autorità Giudiziaria.

(Il Faro online)