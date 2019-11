D’Angelantonio (Azione Fiumicino): “Maccarese abbandonata, servono lavori urgenti sul manto stradale”

Fiumicino – “La situazione delle strade di Maccarese è diventata insostenibile e molto costosa e pericolosa per gli automobilisti. Il degrado dell’asfalto di via Tre Denari e viale Maria, che in questi giorni a causa delle piogge sono diventate due groviere di buche e fango, hanno già causato diverse forature e squarci nelle gomme delle automobili”. Lo afferma Sabina D’Angelantonio di Azione Fiumicino.

“Maccarese – prosegue – è abbandonata ma noi non vogliamo essere considerati dal Comune cittadini di serie B. Vogliamo che anche sia presente il Comune, che qui siano eseguiti i lavori dovuti per ripristinare la viabilità e la sicurezza degli automobilisti. Non aspettiamo che succeda un fatto grave prima di intervenire su una situazione che dovrebbe essere di ordinaria manutenzione”.

(Il Faro on line)