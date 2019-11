Il Comune di Montalto pronto per attivare la richiesta dello stato di calamità naturale 

Montalto – L’amministrazione comunale comunica che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno causato ingenti danni sul territorio, sta attivando le procedure per la richiesta dello stato di calamità naturale.

“Le forti piogge di questi giorni, purtroppo – afferma in una nota stampa il sindaco Sergio Caci – stanno colpendo anche le nostre zone, causando notevoli danni a strutture pubbliche e private. Fortunatamente la macchina dei soccorsi ed interventi, ben organizzata, sta evitando il peggio: i danni alle persone. Tutti in sicurezza grazie all’intervento della Polizia Locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia Costiera e volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile ed Arciprociv Vulci I.

Ringrazio anche il vicesindaco Luca Benni e l’assessore Giovanni Corona per aver partecipato in prima persona, da ieri e per tutta la notte, senza interruzione, ad ogni operazione. Grazie anche alle ditte che si sono messe a disposizione per tamponare i rischi più gravi.

Terminata l’emergenza, per la quale chiederemo lo stato di calamità, bisognerà ragionare con la Regione dell’argine del fiume Fiora, approvato e mai iniziato e con il Consorzio di Bonifica della pulizia e messa a norma dei fossi e tutti i ponti, come più volte richiesto”.