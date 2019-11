Ladispoli, “saranno annullati i bollettini inviati per sbaglio dalla ditta che gestisce la mensa scolastica”

Ladispoli – L’assessore alla Pubblica Istruzione, Lucia Cordeschi, comunica che sono stati inviati erroneamente, da parte del gestore della mensa, alcuni bollettini riferiti al mese di ottobre 2019 anche a famiglie che quest’anno non hanno iscritto i propri figli al servizio di refezione. O per scelta o perché alunni uscenti che frequentano a tempo ridotto la scuola primaria/scuola secondaria di 1°grado.

L’Ufficio pubblica istruzione assicura che si sta provvedendo alle procedure di annullamento dei bollettini errati.

Per qualsiasi chiarimento l’utenza è pregata a rivolgersi presso il gestore CIR-Food, al Centro Pasti sito in via Berlinguer – zona Artigianale di Ladispoli al seguente recapito telefonico n° 06/9910400.

(Il Faro online)