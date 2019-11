Latina, Consiglio Comunale sull’emergenza climatica, Coletta: “La politica deve ascoltare i giovani”

Latina – Si è svolto ieri mattina nell’Auditorium della Curia Vescovile di Latina il Consiglio Comunale aperto alle scuole sul tema dell’emergenza climatica. L’assise si è riunita in sessione straordinaria su proposta del Sindaco Damiano Coletta che, durante una manifestazione dei cosiddetti “Fridays for Future”, aveva promesso agli studenti della città una Consiglio Comunale specifico per parlare con loro di emergenza climatica.

L’appuntamento è stato molto partecipato, erano presenti diverse delegazioni degli istituti superiori di Latina (i licei Manzoni, Grassi, Dante Alighieri e gli istituti Galileo Galiei, Sani e Vittorio Veneto) oltre ovviamente ai ragazzi del movimento “Fridays for Future”. Tra i relatori anche l’ex Ministro dell’Ambiente Corrado Clini.

“Sono molto soddisfatto – ha detto il Sindaco Coletta – faccio i complimenti ai ragazzi intervenuti per le istanze che hanno presentato. La politica ora deve saperli ascoltare. Come promesso, presenteremo una delibera sul tema trattato, raccogliendo tutte le richieste degli studenti. Spero che questo non sia un episodio isolato, mi auguro di poter avere con loro un confronto periodico e proficuo”.