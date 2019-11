Masi: “Caos sulla Colombo, la Raggi snobba il X Municipio”

Ostia – “Sono mesi che denunciamo la situazione della via Cristoforo Colombo. L’assenza di supporto del Gipt, decisa dall’Amministrazione Capitolina, senza neanche coinvolgere il Municipio, ha peggiorato le condizioni di traffico di una via congestionata e provata da un altissimo numero di incidenti. Il Sindaco non risponde da mesi all’interrogazione approvata in Consiglio, anche se i tempi sono ampiamente scaduti, commettendo una grave omissione e snobbando di fatto istanze che provengono dal territorio. Il peggior Sindaco della storia di Roma, anche sul piano del rispetto istituzionale”, dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio Mariacristina Masi.

“Nelle ultime mattine – continua – gli automobilisti denunciano l’assenza della Polizia Locale ai semafori, impiegata a fronteggiare i sinistri. Il Gruppo Mare, come avevamo annunciato, non può farsi carico di un onere così grande. O ci inviano ancora più risorse o serve un supporto maggiore da Roma nelle ore di punta. Insisteremo finché la Raggi, addormentata in Campidoglio, non si accorgerà che sulla via Colombo c’è un problema, aggravato dalle sue decisioni, che va immediatamente affrontato”, conclude Masi.

(Il Faro online)