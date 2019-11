Milan – Juve, l’arbitro ladispolano Andrea Ancora davanti alle telecamere di Sky Sport

Monza - Davanti alle telecamere di Sky Sport il fischietto di Ladispoli Andrea Ancora ha diretto il match di serie A femminile tra Milan e Juventus.

Al " Brianteo" di Monza è terminata in pareggio, 2 a 2, lo scontro al vertice tra due squadre tra le più attrezzate per il tricolore. L'arbitro ladispolano, appartenente alla sezione di Roma, si è dimostrato all'altezza conducendo le operazioni in maniera molto positiva.

Per lui, cresciuto calcisticamente nel Ladispoli dove ha assaporato anche la serie D, la stagione in corso potrebbe essere quella decisiva per il salto nei professionisti. Attualmente è arbitro nel torneo di Serie D, ultimo anno in un campionato che potrebbe segnare il passaggio in Serie C. Fino ad ora, infatti , gli sono state affidate partite di cartello, esami importantissimi per decretarne la promozione in C.

Per la città di Ladispoli avere un "fischietto" nel grande calcio sarebbe un vanto e per Ancora si potrebbe spalancare questa grande opportunità.

⚽️ #MilanJuve 2⃣-2⃣ 👏🏻 📽️ A last-gasp thriller against Juve: check out the highlights from the Brianteo battle! 🏟️ 📽️ Le rossonere non si arrendono mai! Guarda gli highlights della sfida del Brianteo! 🏟️#FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/BCcCaFUcaT — AC Milan (@acmilan) November 18, 2019

(Il Faro on line)