Ostia, crolla un enorme pino alle case popolari

Ostia – Solo per un caso l’enorme pino crollato alle case popolari di via della Paranzella non ha fatto vittime. La pioggia ha tenuto a casa i ragazzini che solitamente giocano nel cortile e per questo non ci sono stati danni a persone.

Fortunatamente, questa e la cronaca di una tragedia mancata. Intorno alle ore 15,00, infatti, nel completi case popolari distese tra via della Paranzella e via Vasco de Gama, meglio note come “i lotti”, un pino alto una dozzina di metri si eschiantato al suolo. Nonostante la chioma verde ed un apparebte stato di benessere, la pianta aveva radici malconce e striminzite.

Evidentemente l’albero estato provato dalle forti raffiche di vento delle ultime giornate ed e stato appesantito dalla pioggia.

Non si registrano danni né feriti. In quella circostanza i ragazzini che solitamente affollano il cortile erano a casa per la pioggia. Polizia locale sul posto.