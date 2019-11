Ostia X Municipio – La Fondazione Ant (Associazione Nazionale Tumori), organizza presso la la Sede Sanitaria di Via Cardinal Ginnasi 12 ad Ostia (Roma), un corso gratuito rivolto a tutte le persone che desiderano diventare volontari della Fondazione stessa.

Programma del corso:

Mercoledì 4 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30 ;

dalle ore alle ore ; Giovedì 5 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30 ;

dalle ore alle ore ; Venerdì 12 dicembre ore 16.00 alle ore 17.30.

Il corso, finanziato con fondi del Ministero del Lavoro, si prefigge di formare persone per l’assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore e alle loro famiglie.

Il percorso formativo sarà condotto da personale qualificato e sarà articolato in tre incontri, attraverso i quali si conoscerà il progetto della Fondazione Ant, la sua “mission” e dove si acquisiranno gli “strumenti” necessari per operare, in forma di volontariato, in ambito socio-assistenziale che in ambito organizzativo-promozionale.

