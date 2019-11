A Fiumicino arrivano i “Fridays for Future”

Fiumicino – “Noi ragazzi in maggioranza liceali, il 2 ottobre 2019 abbiamo creato anche a Fiumicino il movimento ecologista Fridays for Future – Fiumicino che combatte i cambiamenti climatici” – comincia con questa parole il messaggio di presentazione del neo-nato gruppo locale di Fridays for Future.

“Molti giovani da tempo ormai hanno preso coscienza che bisogna agire subito per contrastare i cambiamenti climatici altrimenti le conseguenze saranno disastrose. Gli scienziati sostengono che, se non rallentiamo il riscaldamento globale, anche la città di Fiumicino scomparirà.

La crisi climatica è già qui, e sta causando ingenti danni economici, anche a Fiumicino. Il nostro è un movimento apolitico e senza scopo di lucro con l’obiettivo di sensibilizzare tutta la popolazione su questo tema, perché ognuno di noi può fare qualcosa.

Per questo invitiamo tutti a seguirci sulla nostra pagina Facebook oppure su Instagram dove vi informeremo sulle nostre iniziative. Invitiamo anche tutti i ragazzi, studenti, insegnanti e chiunque abbia voglia di partecipare attivamente in questo movimento di contattarci tramite Instagram, tramite Facebook oppure tramite il nostro indirizzo email fridaysforfuturefiumicino@gmail.com”.