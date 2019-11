Best Woman 2019 è plastic free, di corsa a Fiumicino per il riciclo e la difesa dell’ambiente

Fiumicino – La Best Woman 2019 verso la plastica zero. La corsa podistica di 10 km in programma il prossimo 1 dicembre a Fiumicino e organizzata dall’Atletica Villa Guglielmi, mira quest’anno a grandi traguardi. L’organizzazione, dopo l’omologazione del percorso nel circuito nazionale, ha voluto puntare ad avere una corsa ancora più di qualità dicendo addio a bottigliette e bicchieri in plastica e preferendo per la distribuzione dell’acqua agli atleti materiali eco-compostabili.

Un piccolo gesto che, guardando alle edizioni passate, permetterà di eliminare oltre 4.000 bicchieri e 2500 bottigliette in plastica usate durante la gara.

Una corsa green in tutto. Torna, infatti, per la terza edizione la staffetta giovanile “Lo Sport si Differenzia“. La mini gara coinvolgerà piccoli sportivi dai 6 ai 10 anni sulla distanza dei 160 metri con l’obiettivo di sensibilizzare anche i bambini al tema dei riciclo dei rifiuti. Protagonisti saranno i piccoli della scuola di Atletica che divisi in squadre, si daranno battaglia a chi differenzia di più, concorrendo con i colori della raccolta differenziata: azzurro-carta; giallo-plastica; verde-vetro; marrone-umido. La staffetta si svolgerà a partire dalle ore 10.00 sulla pista dello Stadio Vincenzo Cetorelli.

“È il nostro piccolo contributo che vogliamo dare alla causa ambientale – spiega Ludovico Nerli Ballati presidente Asd Atletica Villa Guglielmi – riducendo noi per primi la produzione di rifiuti in plastica. L’attenzione alla tematica è rivolta anche verso i più piccoli con la nuova edizione de “Lo Sport si Differenzia”. Il 1 dicembre festeggiamo il nostro trentennale; aspettiamo tantissimi atleti provenienti da tutta Italia per questa affascinante gara. Invitiamo perciò tutti i cittadini di Fiumicino e gli appassionati a seguirci in quella che sarà senza dubbio una grande giornata di sport”.

Le iscrizioni alla Best Woman 2019 sono ancora aperte fino alla giornata di oggi. ci si potrà garantire la partecipazione alla gara al costo di 15 euro.

Confermato l’ormai classico percorso. Si corre per la città di Fiumicino attraversando per ben due volte la fossa traianea. La partenza è prevista da via Lorenzo Bezzi alle ore 10.00 mentre l’arrivo è fissato presso lo stadio Vincenzo Cetorelli. Le strade saranno chiuse per il solo passaggio degli atleti.

La Best Woman promuove i progetti delle associazioni Emergency e di Dignity No Profit People. La 29ª edizione si svolge sotto l’egida del Comitato Regionale del Lazio della Federazione Italiana di Atletica Leggera e del Comitato di Roma dell’ U.I.S.P. La manifestazione si fregia anche del patrocinio del Comune di Fiumicino e di quello della Pro Loco di Fiumicino.

(Il Faro on line)(in foto l’edizione 2018 vinta da Rosaria Console nella categoria femminile)