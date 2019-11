Cassia, Bmw prende in pieno il pilone del viadotto, due morti

Roma – Incidente stradale sulla via Cassia incrocio Via Formellese. Un’ auto BMW 316 per cause da accertare ha perso il controllo ed ha preso in pieno un pilone del viadotto. Morti sul colpo due uomini. Chiusa Via Cassia direzione centro fino alle 5.

All’1.50 il gruppo Monte Mario della Polizia Locale ha rilevato il sinistro.

(Il Faro on line)