Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia: Salvamamme dà il via al “Pigiamino, Corredino e Cappottino Day”

In occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia, che si celebra oggi in tutto il mondo, l’Associazione Salvamamme presieduta da Grazia Passeri, ha messo in campo una serie di iniziative per le famiglie dando il via al Corredino, Pigiamino e Cappottino Day.

Le iniziative dell’associazione, operativa da oltre 20 anni e impegnata 365 giorni all’anno a sostenere i diritti dei bambini e i genitori in “gravi difficoltà ma pieni d’amore affinché possano serenamente crescere i figli”, si svolgeranno a partire dal 19 novembre nei giorni antecedenti e successivi della ricorrenza dedicata alla celebrazione dei diritti dei bambini.

Per il “Cappottino Day”, pensato perché è arrivata la stagione invernale e ogni bambino ha bisogno di un cappottino caldo o un piumoncino, se è un neonato di un sacchetto imbottito che lo protegga dai primi geli, sono pronti centinaia e centinaia di capi, anche sciarpette, guantini, berretti e cappellini, perché nessun piccolo soffra la stagione fredda. La distribuzione è già iniziata ieri nella sede dell’Associazione in via Ramazzini e proseguirà tutto l’inverno.

Con il “Corredino Day” una volta a settimana l’Associazione concentrerà la sua attenzione con “tutte le coccole possibili” per i neonati con la consegna dei corredini che avverrà con precedenza assoluta per i prematuri e i bimbi con problemi di salute.

Il “Pigiamino Day” nasce dalla collaborazione con tanti reparti e ospedali pediatrici di tutta Italia e consiste nella donazione di centinaia di pigiamini da utilizzare presso il Pronto Soccorso pediatrico o durante i ricoveri improvvisi, perché “ogni piccolo abbia il suo pigiamino”. Nella capitale l’iniziativa ha preso il via ieri all’Ospedale San Camillo-Forlanini dove presso il reparto Flajani, il Direttore Generale di Salvamamme, Katia Pacelli, ha consegnato la donazione ai Reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica alla presenza di Massimiliano Bizzozero delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, del Direttore Generale dell’Azienda, Fabrizio d’Alba e i primari Vito Briganti e Mauro Calvani.

La consegna dei pigiamini, alla presenza della Presidente dell’Associazione, Grazia Passeri, è avvenuta anche al Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli, in collaborazione con il Rotary Club Roma guidato dal Presidente Raffaello Ragaglini, erano presenti il primario Antonio Chiaretti e il responsabile del pronto soccorso, Gennaro Capalbo.

La distribuzione avverrà nei giorni successivi anche in altre città partendo dal Sud d’Italia, in Campania, a Benevento e Caserta, Amelia Izzo, vicepresidente dell’associazione “Dopo il silenzio” e delegata Salvamamme in Campania, il 24 novembre consegnerà all’ospedale Rummo pigiamini e doni insieme, a partire dai 6 meravigliosi gemellini, Paolo, Maurizio, Francesca Pia, Angelica, Annachiara e Serena, nati proprio lì a gennaio alla presenza dei “supergenitori” Pino Mele e Carmela Oliva. Nei giorni successivi la consegna avverrà anche all’Ospedale Civile di Caserta. In Calabria sarà l’Associazione Acquamarina presieduta da Licia Aquino a fare la gradita donazione al reparto pediatrico dell’Ospedale Civile Pugliese di Catanzaro.

Sempre nel mese di novembre anche a Palermo ospiterà il “Pigiamino Day” all’ospedale pediatrico “Giovanni Di Cristina”, organizzato da Diego Mannisi, delegato speciale della no profit in Sicilia e Presidente dell’associazione ASFA “Solo per il bene Comune”, insieme a Valeria Grasso, coordinatrice del progetto “Valigia di Salvataggio” nella regione.

Il nostro obiettivo, spiega la Passeri, da sempre è “dare soddisfazione concreta e immediata dei primari bisogni dell’esistenza sostenuta da forme di attenta accoglienza, avviando un percorso di inclusione in grado vincere il senso di isolamento e di abbandono, e di promuovere la fiducia nelle proprie forze”.

La rapida crescita di richieste di aiuto all’Associazione in questi anni, la partecipazione attiva della cittadinanza romana e di tante imprese che, generosamente, forniscono l’enorme quantitativo dei beni indispensabili conferma il legame durevole che si è consolidato con tante famiglie sostenute in momenti sin tropo difficili.