Giornata mondiale per l’infanzia, il Presidente della Repubblica riceve la delegazione dell’Unicef Italia

In occasione della Giornata mondiale per l’infanzia, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione dell’UNICEF Italia, guidata dal Presidente Francesco Samengo.

Bambini e ragazzi di età, città e contesti di provenienza differenti hanno simbolicamente consegnato al Presidente Mattarella una speciale edizione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza realizzata dall’UNICEF Italia, di cui oggi si celebra il trentennale dell’approvazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La delegazione dell’UNICEF Italia era composta, oltre che dai bambini e dai ragazzi, dagli Ambasciatori di Buona Volontà Samantha Cristoforetti e Michele Affidato, da tre membri del Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia Anna Miccoli, Patrizia Surace e Matteo De Mitri, dal Direttore Generale Paolo Rozera e dal Portavoce Andrea Iacomini.

Per l’occasione, il Maestro orafo Affidato ha consegnato una sua scultura originale al Presidente Mattarella.

“La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato al mondo e in 30 anni è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti. Ha ispirato i Governi ad adottare nuove leggi e stanziare nuovi fondi per aumentare l’accesso ai servizi loro destinati e godere dei propri diritti. Ha contribuito a cambiare la percezione sull’infanzia e l’adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo. Nonostante questo, la Convenzione non è ancora pienamente attuata, conosciuta e capita. Inoltre, la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza è in continua evoluzione, bisogna quindi attualizzare quanto previsto in materia di diritti affinché per ogni bambino, ogni diritto sia garantito e realizzato” – ha sottolineato il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo.

“Grazie all’impegno dei nostri volontari, oggi l’UNICEF Italia celebra il 30° anniversario della Convezione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con tante attività e iniziative in tutta Italia, in collaborazione con partner istituzionali come il MIUR, l’ANCI, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Assemblee Legislative Regionali, i Garanti regionali per l’infanzia; in tutta Italia si svolgeranno #KidsTakeOver, in cui i bambini si sostituiscono ai grandi nelle loro funzioni e “Go Blue“, in cui le istituzioni locali si impegnano ad “illuminare” di blu un monumento simbolico della città a testimonianza dell’impegno per i diritti dei bambini: finora oltre 300 comuni hanno aderito a questa iniziativa” – ha ricordato il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo.

