Latina, in arrivo il convegno su “La figura dell’agente immobiliare”

Latina – ‘La figura dell’agente immobiliare: responsabilità, competenze ed evoluzione’, è il tema del convegno organizzato da FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari), martedì 26 novembre alle 9.30, presso il Park Hotel di Latina, via Volsini 25.

Si tratta di un incontro formativo e informativo tra i rappresentanti nazionali e territoriali FIMAA con gli operatori del settore, finalizzato a consolidare la figura dell’agente immobiliare in un quadro giuridico che cambia velocemente. A fare gli onori di casa il presidente FIMAA Vittorio Piscitelli. Seguiranno i saluti istituzionali del Presidente Confcommercio Lazio Giovanni Acampora e i saluti della città di Latina del sindaco Damiano Coletta.

I lavori entreranno nel vivo con gli interventi del presidente nazionale FIMAA Santino Taverna, del consulente legale FIMAA Italia Daniele Mammani, del vice presidente vicario FIMAA Italia Maurizio Pezzetta e dell’Amministratore delegato Mike Ferry Italia Tiziano Benvenuti.

“Un mercato quello immobiliare in ripresa – ha dichiarato il presidente FIMAA Vittorio Piscitelli e una professione quella dell’agente immobiliare che cresce per responsabilità e competenza. Il convegno rappresenta un momento di confronto importante tra le parti in campo”.

Nel corso del convegno è prevista anche la diretta streaming del presidente nazionale Confcommercio Lazio Carlo Sangalli, nell’ambito della 7° edizione della Giornata di Confcommercio “Legalità, ci piace”, che quest’anno sarà incentrata sui fenomeni illegali della contraffazione e dell’abusivismo che colpiscono le imprese del terziario di mercato. Ai lavori, che si terranno a Roma e che potranno essere seguiti in streaming sul sito confederale.

(Il Faro on line)