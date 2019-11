Le atlete della Polimnia – Romana ai Campionati Nazionali di ginnastica ritmica

Napoli – Piovono successi per le ginnaste della Polimnia – Romana. Nei giorni scorsi si sono concluse le fasi di zona tecnica dei Campionati Federali Gold di ginnastica artistica, validi per definire le ginnaste ammesse ai Campionati Nazionali 2019.

Le migliori ginnaste delle varie regioni si sono sfidate nei 5 concentramenti previsti e ben 7 “verdoline” della Scuola Federale Polimnia – Romana (che ha sede nel 13° Municipio di Roma), rappresenteranno il Lazio tra le migliori ginnaste d’Italia nelle prossime settimane. Una grande soddisfazione per la società che si pone tra le migliori realtà sportive d’Italia.

Il percorso di successi è iniziato lo scorso 5 novembre a Campobasso in occasione del Campionato di Specialità. Le “specialiste” della Polimnia hanno conquistato il podio nelle varie categorie con Ludovica Leuzzi che si è laureata campionessa interregionale alla palla, Giorgia Norelli vicecampionessa interregionale alla fune e bronzo alle clavette, Aurora Necci vicecampionessa interregionale al nastro e Valentina Screponi (in forza alla Alitema) vicecampionessa Interregionale alle clavette e bronzo alla palla. Tutte loro parteciperanno nei prossimi giorni a Foligno alla finale nazionale di specialità.

Successi anche nei Campionati Individuali Gold, riservati alle migliori ginnaste di ogni categoria. Le verdoline hanno brillato e conquistato prestigiosi allori, ottenendo il pass per i Campionati Nazionali. In particolare il 12 novembre a Cagliari, nella categoria allieve 4 (classe 2007), Martina Gargaro si è laureata vicecampionessa interregionale, qualificandosi per il Campionato Nazionale in programma a Catania a fine novembre.

Lo scorso 15 novembre a Napoli la fuoriclasse Martina Lamberti (già in sovrannumero in quanto R.O.G. – Road to Olympic Games) ha invece conquistato il titolo di campionessa interregionale categoria Junior 1 (classe 2006); nella stessa occasione Elizabeta Havryliv ha ottenuto il bronzo nella categoria Junior 3 (classe 2004): per entrambe appuntamento a metà dicembre sulla prestigiosa pedana del Campionato Nazionale Junior. Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico della Polimnia Romana, diretto da Michela Conti insieme a Liliana Iacomini, Marzia Farlò e Fiammetta Mantella per questi risultati che ripagano del grande lavoro svolto in questi mesi e fanno ben sperare per il futuro. Alle atlete e al team della Polimnia – Romana vanno le congratulazioni del fiduciario del Municipio XIII del C.O.N.I., Antonio Ranalli.

(Il Faro on line)