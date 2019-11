Pomezia, Delvecchio incontra gli studenti del Copernico

Pomezia – Ieri, 19 novembre, l’incontro tra una delegazione di studenti dell’Istituto Superiore Copernico e l’assessore alla Scuola Miriam Delvecchio, alla presenza del vice Sindaco Simona Morcellini e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Federica Castagnacci. Oggetto dell’incontro alcuni problemi riscontrati dai ragazzi sulla struttura scolastica, in particolare infiltrazioni in alcune aule, laboratori e in palestra. E’ di ieri il sopralluogo dei tecnici della Città Metropolitana di Roma Capitale inviati dopo la richiesta del Sindaco di verifiche su tutte le scuole di Pomezia a seguito del forte maltempo.

“Abbiamo spiegato agli studenti – dichiara l’assessore Delvecchio – che l’Amministrazione comunale è già intervenuta per sollecitare l’Ente competente alle verifiche sulla struttura, che è risultata sotto controllo. L’istituto è stato, come noto, oggetto di interventi importanti di ristrutturazione la scorsa estate ed è all’attenzione della Città Metropolitana per ulteriori opere di rifacimento e miglioramento dell’edificio scolastico. Siamo sempre disponibili al dialogo con i nostri concittadini più giovani e ci siamo messi a disposizione per eventuali assemblee e consigli d’istituto che decideranno di convocare”.

(Il Faro online)