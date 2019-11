Fiumicino – Il maltempo di questi giorni continua a fare danni. Nella notte, la Protezione civile Nuovo Domani, congiuntamente alla Protezione civile di Castel di Guido (sempre disponibile quando c’è un’emergenza), è intervenuta per uno smottamento su via di Tragliata, angolo via Pasquini. L’area della frana è stata messa in sicurezza.