Via del Mare, sette km di coda per lavori stradali

Acilia – Traffico paralizzato e oltre un’ora di tempo per percorrere sette km di via del Mare. Si sta lavorando sulla carreggiata e le auto che si spostano verso Roma sono incolonnate dalla Galleria di Acilia fino a Vitinia. Stessa sorte per i veicoli che si muovono verso Ostia.

E’ un laconico comunicato di Luceverde a fare il putno della situazione. “Lavori Via del Mare: fra Via della Gente Salinatoria e Vitinia restringimento di carreggiata e senso unico alternato causa lavori in entrambi le direzioni dalle 10:00 del 12 novembre 2019 alle 17:00 del 29 novembre 2019 nella fascia oraria 10:00 – 17:00“. Un disagio, dunque, destinato a ripetersi durante la giornata almeno fino al 29 novembre.

Il risultato è un fiume di auto incolonnate e automobilisti allucinati per la situazione. “Ma possibile che in Italia non si riescano a svolgere lavori di notte, quando le strade sono più sgombere?” domanda infuriata Emanuela. Sui social impazzano le grida d’allarme e di rabbia.