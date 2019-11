Acilia, inaugurazione di Todis Saponara: assalto nel primo dei tre giorni di festa

Acilia – Una folla festante ha dato l’assalto oggi al nuovo Todis Saponara, l’ottavo supermercato del gruppo Capobianco avviato nel X Municipio. Ad attirare clienti e curiosi i prezzi strabilianti, le novità nella vendita e, perchè no, la degustazione di panini con la salsiccia.

Volti sorridenti e compiaciuti tra i clienti accorsi oggi nel primo dei tre giorni di festa allestiti per lanciare la nuova apertura del punto vendita che si trova all’angolo tra via di Saponara e via Domenico Morelli. L’afflusso ha premiato gli sforzi della dirigenza Todis che per l’occasione ha proposto più di 120 articoli a prezzi sottocosto, anche nei prodotti no-food come televisori e lavatrici.

A destare curiosità sono state soprattutto le novità. La pescheria ha registrato grande adesione pure per il metodo di vendita, con un “battitore d’asta” che lanciava pacchetti di offerte sul pesce fresco. Assaggi ed acquisti nei punti di degustazione e vendita rispettivamente della mozzarella di bufala, della mortadella e della porchetta.

Il continuo afflusso di persone ha determinato l’apertura contemporanea delle sei casse a disposizione della clientela. Ottima anche la risposta del personale, sempre sorridente e disponibile nonostante la pressione costante delle richieste.

“Siamo particolarmente soddisfatti della risposta che queste novità stanno riscuotendo: evidentemente la clientela mostra fiducia delle nostre proposte e della qualità dei nostri prodotti” ha sottolineato Luca Capobianco, responsabile dell’omonimo gruppo titolare degli otto punti vendita Todis del X Municipio. “La generosità della nostra clientela ci ripaga anche degli sforzi per la complessa trattativa che ci ha portato ad assorbire tutto il personale della struttura che in questo punto vendita aveva cessato l’attività” ha aggiunto Gianni Capobianco, presidente della Todis.

La festa delle degustazioni gratuite proseguirà fino a sabato 23 novembre, gli sconti straordinari fino al 1° dicembre.