Anzio, al via la manifestazione “Letture in Corsia 2019”

Anzio – Alle ore 17 di oggi, 21 novembre, presso la sala consiliare della residenza municipale di Villa Sarsina in via Ambrosini (centro storico di Anzio) prenderà il via “Book in The Future – Letture in Corsia 2019”. Si parte con la presentazione del libro dell’ex senatore pontino e presidente dell’Ucid Lazio, Riccardo Pedrizzi, “Il Salvadanaio. Manuale di Sopravvivenza Economica”, pubblicato dalla Guida Editori.

La dualità tra etica ed economia, il tentativo di inquadrare i complessi tempi che viviamo nell’ambito della rivalutazione del concetto di risparmio come volano per la ripresa del Paese, la grande visione della chiesa di Papa Francesco sulla necessità di una attenzione maggiore ai problemi e le necessità dei più vulnerabili e anche la riflessione su una Europa economica ma anche politica sono contenute nel volume del Presidente dell’Ucid Lazio. A moderare il meeting il responsabile della comunicazione della Duemme Multimedia, Angelo Pugliese. Oltre allo stesso Pedrizzi, interverrà il primo cittadino di Anzio, Candido De Angelis e Gabriele Federici, già referente dell’associazione culturale “Mnemos”.

Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare il cell. 347-3309710.

(Il Faro online)