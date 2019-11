Anzio, Giuseppe Ranucci torna alla guida dell’Assessorato alle politiche dei lavori pubblici

Anzio – Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ha conferito la delega di Assessore alle politiche dei lavori pubblici al Sig, Giuseppe Ranucci. Il ritorno di Ranucci, alla guida dell’Assessorato ai lavori pubblici, segue un costruttivo confronto politico con i partiti della maggioranza e con lo stesso Assessore che, impulsivamente, si era dimesso dal suo incarico il mese scorso.

“Ci tengo a ribadire – afferma l’Assessore Giuseppe Ranucci – che non ho mai avuto problemi con il Sindaco De Angelis, al quale, tra l’altro, sono anche legato da un lungo rapporto d’amicizia. Lo ringrazio nuovamente per la fiducia, così come ringrazio Forza Italia e tutta la maggioranza.

Ho lasciato l’incarico in modo impulsivo, in un momento particolarmente stressante della mia vita. Mi scuso con il Sindaco e con quanti si sono sentiti offesi dal mio comportamento. Ripagherò la fiducia nell’unico modo che conosco: massimo impegno e massima determinazione, insieme alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali, per dare quante più risposte possibili alla cittadinanza”.