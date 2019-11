Bimba di 7 anni muore colpita da un’acquasantiera

Udine – Tragedia in un collegio a Udine. Una bambina di 7 anni è morta travolta da un’acquasantiera in marmo. La bambina, italiana, viveva a Udine. Si trovava nella cappella dell’Educandato Statale Collegio Uccellise si è avvicinata all’acquasantiera alla quale si è aggrappata ed è stata travolta, riportando un gravissimo trauma. Il tutto sotto gli occhi delle sue compagne. Nonostante il prodigarsi dei soccorsi, morta dopo il trasferimento in ospedale.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Udine Norm coadiuvati dal nucleo investigativo, che hanno provveduto a porre sotto sequestro l’area.

(Foto di repertorio)