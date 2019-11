Fiumicino, il Baffi va a lezione di caffetteria e bartending

Fiumicino – Ieri, 20 novembre, gli esperti Aibm – il bar manager Domenico Buondonno, il flair bartender Giuseppe Tommasino e l’assistente Maurizio D’auria – sono stati invitati presso l’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino dal docente di sala e vendita Salvatore Perrella per una giornata di orientamento per le classi seconde. Durante l’incontro gli allievi hanno potuto assistere a preparazioni di latte art ed una dimostrazione di working flair.

Lo scopo era quello di invogliare i ragazzi non solo a guardare la “sala” come unico obiettivo, ma anche il mondo della caffetteria e del bartending. Si ringrazia per l’ospitalità Dirigente prof.ssa Monica Bernardi. Nell’occasione sono state donate 25 borse di studio agli allievi, che potranno utilizzare a gennaio, quando il Baffi ospiterà il primo corso di bartending.

(Il Faro online)