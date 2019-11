Ostia, 15 anni cade dal quinto piano: morta sul colpo

Ostia – Una ragazza di 15 anni è morta nel pomeriggio di oggi dopo un volo di oltre 15 metri. E’ caduta dal quinto piano della sua abitazione. L’ipotesi sulla quale si stanno muovendo gli investigatori per capire la dinamica del tragico accaduto è che si tratti di un gesto volontario.

Il drammatico episodio è avvenuto alle ore 16,30 in una palazzina di via dei Panfili. Una ragazza di 15 anni di origine romena è caduta nel cortile interno dello stabile, dopo un volo di oltre 15 metri. Purtroppo per lei non c’è stato scampo: è morta sul colpo.

Sul posto sono accorse l’auto medica e un’ambulanza dell’Ares 118 ma ogni soccorso è risultato vano. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Al momento l’ipotesi investigativa più accreditata è che si tratti di un suicidio: la ragazza era diversamente abile e aveva perso la mamma pochi mesi fa.