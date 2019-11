Ostia, la carica dei 40 autori alla Festa del libro e della lettura

Ostia – Quaranta autori, tra narratori, poeti, storici e giornalisti, saranno ospiti della XXVII° edizione della Festa del libro e della lettura di Ostia, di sabato 23 e domenica 24 novembre, al Salone multimediale della parrocchia di Santa Monica ad Ostia Lido, in Piazza S. Monica, 1.

Nella due giorni di cultura dedicata ai libri, organizzata dall’Associazione culturale no-profit Clemente Riva di Ostia, insieme agli scrittori che presenteranno le loro ultime fatiche editoriali, saranno presenti anche artisti in esposizione con le loro opere e tavole rotonde su temi d’attualità e cultura di interesse pubblico.

Per la terza edizione del 2019, l’ultima prima delle festività natalizie, il tema scelto dai volontari della Clemente Riva, è la cultura attraverso i social. Il titolo, che non lascia dubbi: “Libri in diretta social”, suggerisce infatti la bella novità di questa festa, la diretta Facebook sulla pagina ufficiale, Festa del libro e della lettura di Ostia, di tutte le presentazioni letterarie in programma, utile, non solo per il coinvolgimento virtuale degli utenti, con spiccato comportamento social, ma anche per stimolare una partecipazione reale a tutte le attività organizzate dai volontari, oltre alle presentazioni letterarie, anche letture recitate, esibizioni musicali ed esposizioni artistiche.

Organizzata tre volte l’anno dall’Associazione culturale no-profit Clemente Riva di Ostia, la manifestazione partirà sabato 23 novembre dalla mattina alle ore 10, con i “Libri solidali”, l’esposizione di migliaia di libri usati, ma in ottime condizioni e di tanti generi, che saranno disponibili ad offerta libera per tutta la durata della manifestazione, e il cui ricavato andrà a favore delle adozioni a distanza promosse dalla Onlus Seconda Linea Missionaria. I libri saranno disponibili anche in cambio di cibi non deteriorabili che saranno destinati alla raccolta alimentare della Caritas di Ostia, per i pacchi-dono natalizi alle famiglie in difficoltà.

A seguire, una riunione straordinaria del Gruppo di lavoro, costituito all’interno della Consulta per la Crescita Culturale del X Municipio di Roma, illustrerà al pubblico lo stato dei lavori per la candidatura del Parco Archeologico di Ostia Antica a Patrimonio dell’UNESCO. L’incontro dal titolo “IL PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA VERSO L’UNESCO”, si svolgerà alle ore 11.00 e sarà seguito dalle presentazioni dei libri “Ostium e Portus. Dalle origini antiche all’età moderna” di Stefano Lesti, e “Ostia. Dalla bonifica alla ricostruzione” di Marco Severa. La mattinata, si concluderà con un’interessante Conferenza su Ostia Moderna, raccontata dal giornalista e scrittore Giulio Mancini.

IL PROGRAMMA DELLE PRESENTAZIONI

Il primo Salotto letterario, si svolgerà dopo i saluti del parroco di S. Monica Don Pietro, a partire dalle ore 16.00 di sabato 23 , con questi autori: Laura Cialè (Il Cherubino), Francesco Pasqual (Giusto il tempo di), Lucianna Argentino (Il volo dell’allodola), Rossella Cirigliano (Locus Iste), Liboria Garofalo (Un racconto oltre il silenzio), Vinicio Salvatore Di Crescenzo (Vernice Damar), Emanuele Grilli (Nike, psiche, sport), Alfio Giuffrida (Odore di sujo), Francesca Gallus (Al di qua del mare), Alessandro D’Elia (Casi penali), Francesco Sagone (Il guerriero. Ab Urbe Condita), Danilo Ruggiero (Non sarà l’economia a salvarci), Gabriella Lepre (Herta Muller, un incontro italiano), Barbara May (Dietro a quel sorriso), Rita Pacilio (La venatura della viola), Simone Montaldi (Curry, Buddha e maratone), Luigi Genghi (Piccoli racconti inglesi), Cinzia Marulli Ramadori (Percorsi), Paolo Indelicato (Anunnaki. La creazione dell’uomo).

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Dalle ore 11.00: presentazione dei volumi di Antonietta Gnerre (La preghiera delle foglie), Mimmo Muolo (I soldi della Chiesa), Paola Buccheri (I diari della luce), Marco Ciambra (Parlami), Renzo Ricci (Giano, specchio riflesso), Franca Bernardi (Anche al buio c’è il sole), Agostino D’Antoni (Non vedo più in bianco e nero), Angelo Picariello (Un’azalea in via Fani).

Dalle ore 16.00, sarà il turno degli scrittori: Pierluigi Plata (Apparecchiare la santità), Nadia Tomasetta (Ho avuto 10 più), Matteo Pratticò (Shadolove), Tiziana Marini (La farfalla di Rembrandt), Francesco Tedone (Langsax. La spada del re), Valerio Pagano (Next Eden), Liliana Manetti (Colore di donna), Roberto Maggi (Schegge liquide), Fabrizio Iacobazzi (La buona speranza), Daniela Cococcia e gli Amici… Di Versi (Diari della natura).

Questi gli artisti che esporranno le loro opere durante la Festa: Aida Loreti, Francesca Gravante, Agostino D’Antoni, Salvatore Dattolo, Tiziana Di Bartolomeo, Cristiano Lollobrigida, Ruggero Pianigiani e Pino Rampolla.

Alle 19,30 l’Ass. Culturale Clemente Riva, invita a festeggiare la conclusione dei lavori con tutti i presenti, con un buffet organizzato ed offerto dai volontari e con il brindisi offerto dal Sommelier Franco Cettomai.

La Festa del Libro quest’anno aiuta anche la Fondazione Telethon e la ricerca sulla malattie genetiche rare (video). Un volontario dell’Ass. Clemente Riva sarà presente con un banchetto per il primo di tre appuntamenti che si svolgeranno ad Ostia e Ostia antica, dedicati alla vendita dei cuori di cioccolata Telethon. Alla Festa del Libro e della Lettura di Ostia, sarà sabato 23 novembre, sempre all’interno del Salone Multimediale di Santa Monica. Poi domenica 1 dicembre presso il Ristorante al Bajniero di Ostia Antica in via Felice Caronni, 79, in occasione della “Polentata” organizzata dall’Ass. Sportiva Culturale Le Saline, ed infine domenica 22 dicembre il banchetto per la ricerca Telethon sarà all’Harbour Studio di Ostia, Largo del Porto di Roma, 9, sede dell’Ass. Ostia In Musica.

Per info e contatti: assclementeriva@gmail.com; mobile: 380.1805830