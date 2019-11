Pomezia – “La riapertura della discarica di Roncigliano nel comune di Albano vede interessati anche i comuni limitrofi di Pomezia e Ardea. Per questo, la notizia ci lascia perplessi in quanto non possiamo non considerare le ricadute su questi territori che già praticano una raccolta differenziata con buoni risultati” – dichiarano Saverio Pagliuso e Laura Corrotti (Lega).

“Allo stesso tempo – aggiungono i due consiglieri locali – , ci lasciano alquanto spiazzate le esternazioni dei rappresentanti locali del centrosinistra che sembrano non essere al corrente della mancata programmazione in tema di rifiuti da parte del loro governatore alla Regione Lazio Nicola Zingaretti che colpisce tutti i territori circostanti, tra cui Pomezia”.

“L’ubicazione, infatti – proseguono Pagliuso e Corrotti -, trascura i cittadini che pagano l’incompetenza di Virginia Raggi nella gestione dei rifiuti della Capitale e, con la complicità di Zingaretti, continua a considerare la provincia sud come una pattumiera”. ”

“Sarebbe stato più opportuno – concludono i due consiglieri – per questi rappresentanti del centrosinistra intervenire presso i loro referenti, dato che alcuni di loro figurano anche all’interno dello staff del Presidente in Regione Lazio”.

Lo dichiarano in una nota stampa il Capogruppo della Lega del Consiglio Comunale di Pomezia Saverio Pagliuso e il consigliere regionale Laura Corrotti.

(Il Faro online)