Prosegue la campagna per il Vaccino Antinfluenzale della Regione Lazio, terminerà il prossimo 31 dicembre. Fare il vaccino antinfluenzale è molto importante: ogni anno i sintomi influenzali mettono a rischio lo stato di salute dei cittadini, soprattutto degli anziani e delle persone più fragili.

Con l’inizio della campagna antinfluenzale 2019 sono state già acquistate circa 900 mila dosi di vaccino, 105 mila dosi in più rispetto allo stesso periodo del 2018. La vaccinazione è completamente gratuita e senza liste di attesa: basta recarsi dal proprio medico di famiglia, dal pediatri o nei servizi vaccinali delle Asl.

Da quest’anno inoltre, grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale, tutti coloro che non hanno effettuato la scelta del medico potranno vaccinarsi nei 34 ambulatori di cure primarie presenti sul territorio regionale ed aperti nei weekend e festivi. Inoltre, sempre con i medici di medicina generale, è stato avviato un piano straordinario per la vaccinazione a domicilio dei malati cronici non deambulanti.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito salutelazio.it, sui canali social e sulla app ‘Salute Lazio’. È inoltre partita la campagna informativa regionale che prevede affissioni, stampa, digital e radio.

