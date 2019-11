Terracina, “centrale” della droga a casa di un 39enne

Terracina – Gli agenti del Commissariato di Terracina hanno arrestato un 39enne pregiudicato del luogo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo aveva in casa un vero e proprio laboratorio, dove provvedeva a tutte le fasi per lo smercio della droga. Già nei giorni precedenti gli equipaggi delle volanti avevano notato che nei pressi dell’abitazione del pusher c’era uno strano viavai di tossicodipendenti.

Per questo motivo, alle prime ore dell’alba, i poliziotti della Sezione Anticrimine del Commissariato hanno fatto scattare una perquisizione nella casa, con l’aiuto delle unità cinofile antidroga di Nettuno.

Hanno così rinvenuto una vera e propria centrale di confezionamento per lo spaccio. Sono state trovate 30 confezioni di cocaina e 11 confezioni di hashish pronte per la vendita al dettaglio, due panetti di hashish del peso complessivo di 100 grammi, mannitolo utilizzato per il taglio della sostanza stupefacente.

Nell’abitazione, inoltre, sono stati scoperti un notevole quantitativo di materiale utile per la preparazione e il confezionamento della droga, una macchina per sottovuoto, vari bilancini di precisione, nastri adesivi e altro materiale intriso di sostanza stupefacente.

L’arrestato, con precedenti specifici e reati contro il patrimonio, è stato portato agli uffici di via Petrarca e sarà giudicato con rito direttissimo sabato 23 novembre.