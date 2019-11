5S Civitavecchia: “La Regione si esprima definitivamente in maniera contraria a nuovi inceneritori”

Civitavecchia – Nell’ultimo consiglio regionale, i consiglieri della Regione hanno apposto la loro firma su un ordine del giorno che vieta l’installazione nel Lazio di inceneritori. Questo perché, purtroppo, a prescindere dalle dichiarazioni ‘rassicuranti’ di qualche assessore della giunta Zingaretti, il nuovo Piano Rifiuti – non ancora divenuto legge e quindi non ancora operativo – non dispone il divieto di costruzione di inceneritori, sebbene li elimini dalla programmazione regionale”. Lo afferma un comunicato del Movimento 5 Stelle Civitavecchia.

“Può sembrare una sottigliezza – spiega la nota -, ma è in realtà uno spiraglio a quella che sarebbe la pietra tombale sulla salute nostra e di tutti gli abitanti del comprensorio, che non possiamo lasciare aperto. Nella prossima seduta del Consiglio Regionale siamo sicuri che questo ordine del giorno verrà votato all’unanimità da tutti i consiglieri.

Siamo altrettanto sicuri che verrà votato all’unanimità anche l’emendamento alla legge di bilancio con cui il No agli inceneritori nel Lazio finalmente diventerà legge e su cui i consiglieri del M5S stanno già lavorando. Gli inceneritori sono un problema, non la soluzione, soprattutto in un territorio come il nostro. Adesso basta”.