Acilia, crolla un grosso pino tra le case: “Un boato come nel terremoto”

Acilia – Quando è caduto quel grosso pino alto una dozzina di metri, per i residenti è stato come sentire una scossa di terremoto. Fortunatamente in quel momento nel cortile delle case popolari non c’era nessuno. Altrimenti, adesso, si starebbe a piangere l’ennesima vittima del degrado e dell’incuria amministrativa.

Paura ieri pomeriggio, subito dopo pranzo, nel lotto di case popolari di via Gerolamo Masini, nel quartiere di San Giorgio di Acilia. Un albero di grosse dimensioni ha ceduto di colpo, si è inclinato da un lato e si è schiantato al suolo. Solo per un caso non ci sono state vittime ma per i residenti l’impressione è stata ugualmente forte. “Si è sentito un boato terribile e non capivamo cosa fosse stato – racconta Manuela – Abbiamo pensato al terremoto o a un’esplosione, poi abbiamo visto l’albero“.

Solo due giorni prima, martedì 19 novembre, stessa sorte era toccata ai residenti del complesso di case popolari di via della Paranzella a Ostia (leggi qui il dettaglio). L’indignazione per la noncuranza dell’amministrazione è pesante e si esprime nelle polemiche sui social. “Ho chiamato l’Ater di Roma in via Tor di Nona segnalando che abbiamo due alberi pericolanti in Viale Vasco de Gama 106 ma come al solito non sono intervenuti aspettano che succede qualche disgrazia” contesta Maria. “Chiamate i vigili de fuoco poi ci pensano loro a fare intervenire chi di dovere” suggerisce Roberto. Benedetta chiarisce però che “noi di Ostia abbiamo chiamato più volte i vigili del fuoco dicendogli che il pino nei diversi anni si stava inclinando sempre di più verso l’asfalto del cortile. I vigili lo hanno segnalato e hanno fatto venire un tecnico del Comune che ha segnalato il tutto all’Ater e li è finito ‘l’iter di prevenzione’! Ovviamente dopo mesi e mesi, con il forte vento, l’ albero è andato a terra fortunatamente non uccidendo nessuno! Ma era una caduta più che annunciata“.

Sulla vicenda l’attivista di Casapound, Alessandro Aguzzetti, ha annunciato la presentazione di un dossier. “Porteremo subito il problema con urgenza in Municipio – è il suo impegno – Non si può rischiare la vita in questa maniera. I residenti non possono essere bersaglio solo di richiesta di pagamenti mensili senza mai avere manutenzione.“.