Alessio Coronas: “Degrado a via Oblach, adesso basta”

Fiumicino – “Il piano regolatore del Comune di Fiumicino prevede in molte zone del nostro territorio la realizzazione di comparti edificatori che contemplano la possibilità di costruire opere pubbliche a scomputo degli oneri concessori, ma in alcuni casi chi ha realizzato le opere private a preferito non aderire a questa possibilità preferendo versare al Comune l’intera somma prevista. Somma, però, che avrebbe dovuto essere utilizzata per riqualificare l’area e offrire servizi. Ma spesso tutto ciò non si concretizza”. Lo afferma un comunicato di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia.

“E’ il caso di via Oblach, all’Isola Sacra – prosegue -, dove da oltre 15 anni è stato realizzato un comparto edificatorio su un terreno di circa 5000 m² per il quale sono stati versati al Comune gli oneri concessori finalizzati alla realizzazione di un’area verde

Il terreno questione stato, a suo tempo, recintato e ceduto al patrimonio comunale, ma in tutti questi anni l’amministrazione comunale non ha adempiuto al suo compito di realizzare l’opera pubblica prevista dal piano

Oggi l’area si è trasformata impropriamente in un parcheggio pubblico, che spesso viene utilizzato da ragazzi di quartiere come naturale posto di ritrovo e di giochi, ma ovviamente intorno c’è incuria e abbandono.

Le abbondanti piogge, poi, trasformano tale area in un vero e proprio pantano.

E’ arrivato il momento di risolvere questa situazione. Presenterò in Consiglio una mozione che impegni il Sindaco e gli Assessori competenti affinché vengano al più presto utilizzate le somme a suo tempo incassate per la realizzazione dell’area verde in questione e prevedendo altresì un parcheggio per un numero di posti auto adeguato alla necessità del quartiere, prevedendo in bilancio lo stanziamento delle somme necessarie”.