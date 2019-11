Ardea, sorpreso con la droga, 22enne in manette

Ardea – Alle 2 di notte, i militari del Nucleo operativo radiomobile di Aprilia, hanno tratto in arresto in flagranza del reato “di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, un 27enne, poiché a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di 90 grammi di “marijuana”, un bilancino di precisione e della somma contanti di 1,500 euro. L’ uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

(Il Faro on line)