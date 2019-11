Benacquista Latina, il derby ai nerazzurri di Gramenzi

Latina – Il turno infrasettimanale che ha alzato il sipario sul derby dell’area pontina tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e l’Eurobasket Roma, con sede a Cisterna di Latina, ha mandato in scena una partita avvincente. I nerazzurri guidati da coach Gramenzi hanno avuto la meglio sugli avversari capitolini con il risultato finale di 84-63, frutto di una gara a tratti piuttosto brillante.

Tra le gare disputate mercoledì sera nel Girone Ovest del Campionato di Serie A2 Old Wild West, la Benacquista è risultata tra le squadre con ottimi numeri nelle statistiche individuali.

Bernardo Musso è stato il miglior marcatore italiano con 18 punti, oltre ad aver distribuito 4 assist ai suoi compagni e catturato 4 rimbalzi, con 21 di valutazione).

Andrea Ancellotti è stato il secondo miglior rimbalzista italiano con i suoi 10 rimbalzi e anche il terzo miglior italiano per valutazione con 24. Il numero 45 nerazzurro è stato tra i protagonisti del derby anche in materia di punti realizzati (13 tirando con il 75% da 2 punti) stoppate date (3) assist distribuiti (2).

Davide Raucci è stato il secondo miglior italiano per valutazione con 27 e il terzo miglior rimbalzista italiano con 9 rimbalzi agguantati. Il capitano della Benacquista si è ben distinto anche in fase realizzativa con 14 punti messi a segno e 3 assist per i suoi compagni di squadra.

