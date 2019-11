Cerveteri, un pianoforte e un violoncello nel prossimo concerto di CaereMusica

Cerveteri – Un nuovo prestigioso appuntamento con CaereMusica, la rassegna di musica antica, moderna e contemporanea promossa dal professore e docente di Musica e consigliere comunale Mauro Porro, con il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

Oggi, venerdì 22 novembre a Sala Ruspoli, alle ore 21:30 il violoncello di Tullio Zorzet, dal 1990 primo violoncello dell’Orchestra del Teatro G. Verdi di Trieste, e la pianista Helga Pisapia, che dopo aver ultimato gli studi in pianoforte con il Massimo dei voti al Conservatorio di Salerno si è esibita nelle location più prestigiose sia a livello italiano che internazionale, saranno in scena con “Suite Cantabile”, un meraviglioso concerto sulle musiche di Brahms, Ravel, Shumann, Martucci e Rachmaninoff.

Il concerto, così come l’intera rassegna, prevede l’ingresso gratuito. Per informazioni e per prenotare il proprio posto, obbligatorio considerate le dimensioni della sala e l’alta affluenza di pubblico, contattare il numero: 3346161081.

“Sono davvero entusiasta del riscontro di pubblico che sta ottenendo questa rassegna – ha dichiarato il consigliere Mauro Porro – continueremo fino a metà dicembre con i concerti di CaereMusica, una manifestazione che ho curato nei minimi dettagli e che anche quest’anno era estremamente attesa da tutti gli appassionati di musica. Questo venerdì ospitiamo altri due artisti straordinari come Tullio Zorzet e Helga Pisapia. Una serata di assoluto pregio che sicuramente non deluderà le attese di tutti gli appassionati di musica”.

(Il Faro online)