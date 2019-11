Consiglio comunale, Severini apre “la vertenza del Nord”

Fiumicino – “Via Torre Clementina sempre più bella, ornata di mosaici, e il nord del Comune sempre senza marciapiedi. E’ la fotografia di questa ultima variazione di bilancio, che ha visto ancora una volta spostare da nord al centro fondi importantissimi per il rilancio di un territorio ignorato dalla politica di via Portuense”. Lo afferma Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, in un comunicato.

Ecco, credo sia arrivato il momento di aprire ufficialmente una ‘vertenza del Nord’. In Consiglio ci sono forse politiche variegate, di riferimento dell’area da Fregene ad Aranova, da Maccarese a Tragliata. Prendo spunto da una proposta fatta in aula: è ora di unire le forze per dare quelle risposte che i cittadini chiedono ormai da troppo tempo.

Come consigliere di tutto il Comune oggi ero in forte difficoltà: da un lato i mosaici a Torre Clementina, dall’altra a Castiglione non abbiamo neanche il marciapiede. Spendiamo soldi per un mercato plateatico che indubbiamente è una bellissima opera, ma al nord dimentichiamo i servizi essenziali come strade e illuminazione; e non abbiamo nemmeno un mercato degno di questo nome.

Come consigliere eletto devo rispondere ai miei elettori, a quella parte del comune che crede ancora che si possa e si deve cambiare.

Sul territorio ci sono priorità impellenti, che riguardano principalmente la sicurezza ma di volta in volta arriva in aula la richiesta di approvazione di opere lontane dal nord. Non posso, in coscienza, continuare così. Il mio auspicio è vedere una Città che guarda in grande a tutte le località, non solo al centro storico.

Invito tutta la maggioranza a riflettere su quelle che sono le scelte per il futuro che coinvolgano anche la minoranza e, una volta data dignità ad ogni territorio, si potrà ragionare diversamente. In attesa di vedere qualcosa di concreto, non posso che continuare a lottare ed aprire ufficialmente la vertenza del Nord”.

(Il Faro online)