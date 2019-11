Danni da maltempo a Montalto di Castro: online i moduli per la presentazione delle domande di risarcimento

Montalto di Castro – L’amministrazione comunale, a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio nei giorni 15-16-17 novembre 2019, ha proclamato lo stato di calamità naturale per i danni riportati alle aziende agricole, alle attività produttive, ai privati e alle infrastrutture e beni pubblici.

Pertanto, esprimendo il proprio sostegno a famiglie e imprenditori e il proprio impegno per la ricerca dei fondi in risarcimento ai danni subiti, presso gli enti statali di competenza, comunica la procedura da seguire per la richiesta di fondi pubblici a sostegno delle spese sostenute.

Per i cittadini e imprese che abbiano subito danni, il Comune ha aperto la raccolta di segnalazioni mediante l’invio della documentazione da consegnare a mano presso l’ufficio Protocollo dell’ente (Piazza Giacomo Matteotti, 11), secondo l’orario di apertura al pubblico. La documentazione potrà essere presentata entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 12:00.

Per scaricare dal sito dell’ente tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la richiesta di risarcimento, CLICCA QUI