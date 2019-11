Martina Caironi, con l’agenzia The Skill per il procedimento di accertamento commissione antidoping

Roma – Martina Caironi, atleta paralimpica, campionessa sui 100 metri piani ai Giochi di Londra 2012 e sui 100 metri piani e argento sul salto in lungo ai Rio 2016, in vista del procedimento di accertamento della commissione antidoping recentemente aperto, si è affidata allo studio di comunicazione The Skill, specializzato in litigation pr (vicende mediatico giudiziarie), crisi e comunicazione trasparente.

La società fondata da Andrea Camaiora affiancherà i legali dell’atleta e la sua manager, Chiara Davini, a tutela della reputazione di Caironi.

Per l’occasione, è stato costituito un team coordinato dal giornalista Lorenzo Munegato e dallo stesso Camaiora.

(Il Faro on line)