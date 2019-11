Ostia, bocciata richiesta di stato di calamità naturale. Rabbia della Lega

Ostia – Per la Lega gli effetti devastanti dell’erosione costiera nei confronti dell’economia turistica configurano il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Per il M5S no.

E’ la sintesi di quanto accaduto ieri, giovedì 21 novembre, nel corso dell’Assemblea del X Municipio dove la Lega ha presentato un documento nel quale si chiedeva che la Presidenza si attivasse verso il Comune di Roma e verso la Regione Lazio perchè riconoscessero lo stato di calamità naturale come causa dell’erosione costiera e dei danni provocati agli stabilimenti balneari nei giorni scorsi (leggi qui il dettaglio). Nella sostanza, veniva chiesto dal partito di Salvini dalla capogruppo Monica Picca e dal consigliere Luca Mantuano, si chiedeva anche per Ostia quanto fatto dai confinanti comuni litoranei .

Il documento di fatto è stato respinto dall’assemblea: nel rispetto del regolamento, l’astensione del M5S equivale a rigettare della richiesta.

“Pensavamo che il bene del nostro territorio fosse prioritario per un’amministrazione degna di essere chiamata tale – commenta amareggiata Monica Picca – Per i 5 stelle non trattasi di calamità naturale per cui si sono astenuti di fatto bocciano la nostra richiesta! Niente il termine responsabilità non è di casa loro“.

Stamattina una delegazione di rappresentanti della Lega negli enti locali, capeggiata dal senatore William De Vecchis, ha effettuato un sopralluogo allo stabilimento balneare “La Nuova Pineta” per constatare di persona l’arretramento della linea di costa che ormai minaccia le strutture fisse dopo aver distrutto diverse cabine.